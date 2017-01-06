日月光排毒廢水無罪案 二審遭最高院打臉
日月光公司K7廠被控偷排廢水污染後勁溪案，高雄高分院判決無罪，如今這個判決遭最高法院打臉，撤銷並發回更審。圖為環保局案發時於後勁溪採樣場景。（資料照，記者張忠義攝）
〔記者項程鎮／台北報導〕封測大廠日月光公司K7廠被控偷排廢水污染後勁溪案，最高法院日前撤銷高雄高分院判處K7廠長蘇炳碩等4人無罪判決，合議庭認為檢方上訴有理，質疑二審對檢方起訴事證沒調查清楚，因此予以發回更審，另維持工程師何登陽二審無罪判決確定。
承審本案的最高法院刑九庭指出，案發當時，K7廠長共排放5000多噸廢水，其中含鎳、銅和強酸等重金屬污泥，有害人體健康，案發時雖然水污染防制法沒有刑責，但排放污泥等廢棄物，仍違反廢棄物清理法，且被告在偵訊時承認，案發時廢水和污泥酸度太高，卻「以生產線為重」，不願停工避免損失，因此不是廠方應變不足，而是顯有犯意，這些二審都應查清楚。
二審認為檢方引用法條不當，認定只是「鹽酸溢流事件」而非「偷排有害毒水」，將5名被告全判無罪，一審判罰日月光300萬元也被二審判決免罰。
日月光K7廠在102年10月間，被查獲偷排廢水污染後勁溪，檢方起訴後，高雄地院依廢棄物清理法的「任意棄置有害事業廢棄物」，判處K7廠長蘇炳碩等4人1年4月至1年10月不等徒刑，工程師何登陽無罪；檢方認為判決過輕上訴二審，二審認排廢水不適用廢清法。
二審判無罪時，高雄地檢署襄閱主任檢察官黃元冠強調，凡事業機構在製程中產生的物質，只要是強酸、強鹼，或環保署認定有害之重金屬，都屬有害事業廢棄物，和排放方式根本無關，更與其屬液體「液水」或固體「污泥」無涉；本案承辦檢察官認定被告屬於任意棄置有害事業廢棄物，完全符合廢棄物清理法解釋，也與環保相關司法實務判決見解相符。
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