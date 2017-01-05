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補習班主任手腳不乾淨 1年吞掉50萬補習費

2017-01-05  12:37

［記者楊政郡／台中報導］31歲王女受雇擔任某補習班班主任，但手腳不乾淨，從101年9月間任職1年來，涉嫌把學生家長繳的學費，「收多報少」，收3萬報2萬、收5萬報2萬3千元等，補習班負責人只覺得家長繳費拖拖拉拉，滿1年後李女接任班主任受理家長退費，才發現數子對不攏，查出已被王女侵占50萬7千元，檢察官依業務侵占罪起訴。

起訴書指出，女子王怡淳在101年9月起受雇「翰毅文理短期補習班」，擔任班主任一職，負責招生、代收學費、開立收據等行政業務，但被發現從當月起就手腳不乾淨，蕭姓學生繳學費6000元，她竟記載零元，然後利用不知情同事開立6000元的收據給家長，同月顧姓家長來繳一筆1萬7000元，她只記載7000元，涉嫌侵占1萬元。

食髓知味，就這樣這位班主任缺錢就從學生繳費的機會，暗槓一部分學費「收多報少」方式，讓補習班業者一直認為是學生家長繳費拖拖拉拉，僅要求班主任繼續催繳。而到了102年8、9月間，王女知道班主任可能要換人了，有家長一筆繳5萬、8萬學費，她竟都報零元，全部被她吃掉。

王女擔任班主任滿1年，收款情形太差，業者決定換李女，李女上任就接到2名學生申請退費，才發現收款與收據數子對不攏，進一步查出侵占情節。

王女到案坦承犯行，檢方依業務侵占罪起訴，總計侵占學費達50萬7000元，案發後王女陸續償還，至今仍有24萬5000元還不出來，檢方依業務侵占罪起訴。

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  • 補習班主任吞補習費，1年逾50萬元，被訴。（示意圖，記者張文川攝）

    補習班主任吞補習費，1年逾50萬元，被訴。（示意圖，記者張文川攝）

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