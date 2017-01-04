攝影師變性、改名「田馥甄」 失風被逮自稱患竊盜病
2017-01-04 13:17
攝影師變性改名叫「田馥甄」，卻偷竊失風被逮。圖為女星田馥甄。（資料照，記者王文麟攝）
〔記者張文川／台北報導〕台北52歲田姓男攝影師追求小模不成，竟動變性手術把自己變成女人，還改名為當紅女星「田馥甄」，卻自稱罹患竊盜病，屢至名店行竊，在新光三越偷竊音響，在台北101大樓偷豪雅錶；台北地院今依2次竊盜罪將田女判處拘役70天，可易科罰金。可上訴。
52歲竊嫌田馥甄，3年前仍是男性時，擔任攝影師，認識紀姓女小模，曾同赴香港外拍，田男向小模表白遭拒，事後惱羞成怒，寄對方的合成裸照到她老家恐嚇索財，被判拘役50日。
田男此後到處行竊，去年在賣場行竊被士檢起訴後，竟改名為「田馥甄」，動了變性手術，寧為女人，換領身分證，身分證字號的首位數字，也順利從代表男性的「1」，改為代表女性的「2」，士林地院依竊盜罪將他判刑6個月，易科罰金了事。
「田女」今年7月至台北新光三越百貨定價2萬元的迷你音響，8月至台北一○一大樓偷價值5萬多元的豪雅錶，得手離去後，店家才察覺，報警逮人。「她」落網後檢察官開說自己罹患「竊盜病」，常不知不覺順手牽羊；起訴後，田女認罪，北院採簡式判決程序，2罪併判拘役70天。
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