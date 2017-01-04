鳥松火警一家6口受困 2姊妹葬身火窟

熊熊火舌從2樓客廳竄出。（記者洪臣宏翻攝）

2017-01-04 10:29

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市鳥松區今天凌晨發生民宅火警，王姓一家6口受困，警消動員大批人力馳援，仍造成2姊妹葬身火窟，初步調查可能是電器走火引發火警，真正起火原因尚待調查。

高市消防局凌晨4時許接獲報案，本館路302巷民宅發生火警，消防局出動29車69人搶救，現場為頂樓加蓋的4樓透天厝，火舌從2樓竄出，消防人員布水線滅火。

事發當時40歲王姓屋主一家6口正在熟睡，受困火場，39歲王妻發現火勢自行脫困，消防人員於4時15分控制火勢，將其餘受困民眾救出，火勢於4時39分撲滅。

不過20歲、15歲王姓姊妹已無生命跡象，經送醫仍宣告不治，13歲的兒子則右腿輕微擦傷，最小的4歲女兒受到驚嚇。

高市消防局表示，初勘起火點為2樓客廳，疑為電器走火引發火警。

相關影音（高市消防局提供）

消防人員衝入火場滅火。（記者洪臣宏翻攝）