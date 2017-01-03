張淑晶誆騙馬籍旅客案 律師：案發之初警就可介入

2017-01-03 18:24

〔記者徐聖倫／新北報導〕惡房東張淑晶詐騙詐到馬來西亞，利用旅遊網PO出豪華房間誆騙馬籍遊客訂房，但卻給出低價位的新北市永和竹林路香香雙博士大旅社，從中賺取價差。律師張維倩說，張淑晶此舉已構成詐欺要件，類似的案件警方皆可主動介入。

張律師說，張淑晶在旅遊訂房網刊登照片與實際不符，利用詐術騙馬籍遊客住宿費，雖然馬籍遊客已離台，但還是構成刑法339條詐欺罪之要件，詐欺屬公訴罪，故今下午新北地檢署已主動分案偵辦。

而警方在案發之初，針對張淑晶行為，若判斷已觸犯詐欺罪，可以主動介入，再呈報新北地檢署，不用被動等檢察官下指示再有所作為。