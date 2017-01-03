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高雄公車與機車深夜車禍 騎士和貴賓狗死亡

2017-01-03  08:13

〔記者洪定宏／高雄報導〕1輛高雄市公車昨天深夜近11點，在苓雅區大順與建國路口，與機車發生車禍，楊姓女騎士搭載的貴賓狗當場死亡，楊女因顱內出血昏迷，送醫急救後，於今天凌晨約1點10分宣告不治。

警方強調，47歲柯姓公車司機酒測值為0，29歲楊女則是抽血檢驗，但檢驗結果尚未出爐，先依業務過失致死罪嫌將柯男移送法辦，肇事責任歸屬有待鑑定。

警方指出，柯男開公車在建國路西向東行駛，至大順路口見左轉燈號誌亮起，欲左轉時，楊女騎機車從大順路南向北，欲越過建國路，不慎與公車碰撞，當場倒地，顱內出血昏迷，送醫急救仍宣告不治。

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  • 高雄公車與機車深夜車禍，女騎士和貴賓狗死亡。（記者洪定宏翻攝）

    高雄公車與機車深夜車禍，女騎士和貴賓狗死亡。（記者洪定宏翻攝）

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標題：高雄公車與機車深夜車禍 騎士和貴賓狗死亡


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