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台東漁船爆炸起火 2船員受傷、船長命危

新港漁港今天上午一漁船突然爆炸起火。（記者王秀亭翻攝）

2016-12-31  11:33

［記者王秀亭／台東報導］台東新港漁港今天上午10時許，一艘漁船移似因船上瓦斯桶氣體外洩引發爆炸，隨即起火，火勢猛烈，警消獲報後趕抵現場，救出2名受傷外籍船員，並在海面上發現1人，為台籍洪姓船長，仍在急救中。

警消今天上午10時47分接獲民眾通報，港邊一船舶疑疑似船上瓦斯桶外洩，移動時底部擦出火花，剛好又靠近加油站，引發爆炸起火，整艘船就燒了起來，消防人員在撲滅火勢同時，也在船上找到兩名傷者，隨即送往衛福部台東醫院成功分院治療，直後火勢控制後，又在海面上發現1人，救起無生跡象送醫急救，另名外籍船員無傷。

海巡八二大隊表示，目前了解該船是東港籍金明興漁船，當時船上有3名外籍船員及43歲洪姓船長，至於相關人員傷勢仍在進一步確認中。

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