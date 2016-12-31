台東漁船爆炸起火 2船員受傷、船長命危
2016-12-31 11:33
新港漁港今天上午一漁船突然爆炸起火。（記者王秀亭翻攝）
［記者王秀亭／台東報導］台東新港漁港今天上午10時許，一艘漁船移似因船上瓦斯桶氣體外洩引發爆炸，隨即起火，火勢猛烈，警消獲報後趕抵現場，救出2名受傷外籍船員，並在海面上發現1人，為台籍洪姓船長，仍在急救中。
警消今天上午10時47分接獲民眾通報，港邊一船舶疑疑似船上瓦斯桶外洩，移動時底部擦出火花，剛好又靠近加油站，引發爆炸起火，整艘船就燒了起來，消防人員在撲滅火勢同時，也在船上找到兩名傷者，隨即送往衛福部台東醫院成功分院治療，直後火勢控制後，又在海面上發現1人，救起無生跡象送醫急救，另名外籍船員無傷。
海巡八二大隊表示，目前了解該船是東港籍金明興漁船，當時船上有3名外籍船員及43歲洪姓船長，至於相關人員傷勢仍在進一步確認中。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- MLB》達比修左投飆變化球 嚇壞美國媒體（影音）
- 南部扁旋風再起 名嘴爆：「他」參選將撼動台南
- 歲末迎新年 家具特賣品味不折扣
- 七股六孔管理站 送別今年最後一道夕陽
- 自由廣場》改革 改革 多少人假汝之名
- 黃曉明忍腿傷咬牙跨年彩排 「攙扶照」曝光網友心疼
- 談外交 蔡英文：不與中國金錢競逐
- 胃造口灌食 讓病人更有尊嚴
- 世大運林口交管計畫 地方大反彈
- 2萬隻魚、龍蝦、海星暴斃… 死亡生物遍布海灘
- 富邦悍將LOGO亮相 與兄弟有意外巧合
- 布里斯本女網賽》會外單打出局 謝淑薇拚雙打
- 太喜歡盧學叡！公務員PO他身分證影本惹議
- 鴻夏聯軍抗三星 2837億中國蓋面板廠
- 欠稅逾千萬大戶 追到2022年
- 浮世男女 不愛了
- 日領事館前 南韓准放慰安婦像
- 巨乳雙胞胎共享男友想婚 嬌喊：他有雙倍精力
- 高雄電台兩檔全新原住民廣播節目 元旦正式開播
- 40種小金門潮間帶生物 台灣沒記錄
- 台灣強基金會邀請賽》詹世昌無柏忌 獨佔鰲頭
- 拚總預算過關 立院臨會恐開至小年夜
- 全力拚經濟 蔡總統：明年最重要任務
- 12/31重要財經新聞一覽
- 納粹風波 中教大學生促拆蔣銅像
- 挖到源頭 茂林情人谷打造溫泉區
- 加蓋25年後 雲林溪掀蓋工程動土
- 社論》大人錯在哪裡？
- 吳宗憲喊累 想掰《玩很大》
- 富邦網羅張泰山? 全員薪定再說
- 台江大殿跨年音樂會 神氣十足
- 蔡出訪過境美國…是否晤川普團隊引關注
- 霍恩極地探險 退休創舉
- 環署助去化垃圾 籲做好廚餘回收
- 中再阻資金外逃 跨境交易20萬須報告
- 談總統府春聯賀詞 文學館長：肯定重視台灣文學
- 政大教授因同志身分被迫辭去董事 指台灣世展會說謊
- 雲林一養鴨場疑染禽流感 2600多隻全撲殺
- 談核災區食品進口 蔡英文：無既定時間 望各界理性討論
- 柯P失言也入鏡... 這些好萊塢片都曾出現「台灣」！
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台東漁船爆炸起火 2船員受傷、船長命危
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分