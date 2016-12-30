為了一碗刨冰 男子代價15年青春
2016-12-30 14:44
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市33歲陳姓男子今年6月，到桃園區一家冰店吃刨冰，要求業者將煉乳淋在刨冰最上層，冰店堅持煉乳有固定的加法，不願重新製做，陳男氣沖沖拿走冰後，竟持自製土製炸彈引爆尋仇，炸壞刨冰店天花板、燈管，還好正在裡頭的冰店老闆、員工沒受到傷害，桃園地院審結依意圖供自己犯罪之用，未經許可製造爆裂物，判處他有期徒刑15年，併科罰金新臺幣8萬元，仍可上訴。
判決指出，陳男今年6月11日晚間，趁刨冰店打烊後行兇，當時店門半開、燈火仍未熄滅，顯見裡頭還有人，陳男持自製的爆裂物行兇，炸毀刨冰店天花板、燈管、花盆，所幸火光10秒就自行熄滅，冰店老闆、員工只受到驚嚇未被炸傷，陳男住處被搜出煙火、硫粉、鋁粉、硝酸鉀、酒精、電線、電池等製造爆裂物工具。
陳男庭訊時坦承犯行，但強調行兇的爆裂物是他犯案前1週製作的，是為了帶女兒去放煙火，不是為了要犯案，純粹是因為了煉乳與冰店老闆起衝突，但說詞不被採信。
判決指出，陳男製造的爆裂物威力很低，但他行為觸犯槍砲彈藥刀械管制條例第7條第3項，最輕本刑為無期徒刑，陳男犯罪情節實屬「情輕法重」，刑度不符比例原則，因此依刑法第59條規定予以減輕其刑，審結判處他15年徒刑，併科罰金8萬元。
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