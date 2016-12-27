北市警應勤簿冊電子化 明年六月全面上線
2016-12-27 13:56
〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲今天至內湖分局文德所出所主持「應勤簿冊電子化系統」啟用儀式。柯文哲表示，他常常到各派出所去看，發現都已經什麼時代了，派出所還放著紙本簿冊，認為這套系統將可大幅減輕警察同仁處理文書作業的負擔，預計明年六月底前完成十四個分局全面上線。
柯文哲表示，這幾個月從成立毒品查緝中心專責查緝毒品，到成立科技偵查大隊專責處理智慧型犯罪，加上今天啟用的簿冊電子化系統，整個台北市警察現代化、智慧化的基礎建設會持續進行下去。
柯文哲強調，由於簿冊的電子化是從方便使用者的角度來設計，警察同仁應可明顯感受到減少文書作業時間，減輕警察同仁負擔，讓警察同仁有更多時間去做實質的市民服務，此外還少用紙張、少砍樹，呼應節能減碳的綠色價值。
記者詢問簿冊電子化後是否容易被竄改？柯文哲表示，以前那種紙本的簽到簿更有問題，事後簽很難抓到，反倒是電子簿冊對時間和地點是可以管制的；坦白說，他認為這不是為了防弊，而是節省時間、紙張，更重要是以後做相關的統計分析容易很多。
柯文哲受訪時也提到，第一期是十六項簿冊電子化，一間派出所大概可以減少人工作業300個小時，第二期和第三期的部分，警察局會再簽陳市府，他認為包括巡邏箱早都應該用GPS定位了，因此要做的還很多。
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