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宜蘭三星警分局「封鄉掃毒」 破販毒集團

2016-12-23  13:54

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣三星警分局執行「封鄉掃毒」，查獲吳姓、官姓2名毒販，起出海洛因14包毛重10.71公克、安非他命4包毛重23.86公克、電子磅秤1個、分裝袋1包，依違反毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。

三星警分局9月初接獲檢舉後，分局長吳山連要求偵查隊成立專案小組調查，經過3個多月埋伏跟監，發現吳姓、官姓男子為首的販毒集團，在蘇澳、五結、壯圍、宜蘭市等地販毒，報請檢察官指揮偵辦，昨天聯合宜蘭縣警局刑警大隊偵三隊、羅東與蘇澳分局，逮捕吳、官到案，今天宣告瓦解這個販毒集團。

警方表示，吳、官兩名毒販正值青壯年齡，無固定工作，販賣毒品牟利，適時偵破此案，宣誓打擊毒品的決心。

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  • 三星警分局封鄉掃毒，查獲2名毒犯及一批毒品。（記者江志雄翻攝）

    三星警分局封鄉掃毒，查獲2名毒犯及一批毒品。（記者江志雄翻攝）

  • 查獲的毒品。（記者江志雄翻攝）

    查獲的毒品。（記者江志雄翻攝）

  • 三星警方掃毒搜出的毒品（記者江志雄翻攝）

    三星警方掃毒搜出的毒品（記者江志雄翻攝）

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標題：宜蘭三星警分局「封鄉掃毒」 破販毒集團


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