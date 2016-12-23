宜蘭三星警分局「封鄉掃毒」 破販毒集團

2016-12-23 13:54

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣三星警分局執行「封鄉掃毒」，查獲吳姓、官姓2名毒販，起出海洛因14包毛重10.71公克、安非他命4包毛重23.86公克、電子磅秤1個、分裝袋1包，依違反毒品危害防制條例移送地檢署偵辦。

三星警分局9月初接獲檢舉後，分局長吳山連要求偵查隊成立專案小組調查，經過3個多月埋伏跟監，發現吳姓、官姓男子為首的販毒集團，在蘇澳、五結、壯圍、宜蘭市等地販毒，報請檢察官指揮偵辦，昨天聯合宜蘭縣警局刑警大隊偵三隊、羅東與蘇澳分局，逮捕吳、官到案，今天宣告瓦解這個販毒集團。

警方表示，吳、官兩名毒販正值青壯年齡，無固定工作，販賣毒品牟利，適時偵破此案，宣誓打擊毒品的決心。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

相關影音