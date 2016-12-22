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江蕙案發後低調躲回家 「陳姓姊夫」意外曝光

2016-12-22  15:07

〔記者王宣晴／新北報導〕歌壇天后江蕙今晨在臉書上驚爆，日前住家遭搶時她也在場，且為了救出弟弟而遭嫌犯陳金標持刀挾持，甚至因此遭西瓜刀劃傷、頭部撞地，但警方趕抵時卻未見到江蕙，細問後才知江蕙為求低調，躲回家中不願曝光。

對此，淡水警方表示，案發當天晚間7時許接獲一名女性報案，表示住家遭不明人士闖入，家人遭毆，但趕抵現場時並未看到江蕙，而是「陳姓姊夫」出面協助說明案情，追問之後才知道江蕙過程中遭到挾持受傷，躲回家中求救，因不願曝光才交由「陳姓姊夫」處理，警方答應家屬要求保密。

警方表示，江蕙事後已在律師的陪同下，到檢方製作筆錄；楓丹白露社區較為老舊，電梯內並無監視器畫面，調閱到畫面皆未拍到江蕙身影，因此不清楚挾持現場狀況。

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  • 嫌犯日前闖入江蕙之弟住處企圖行搶，挾持江蕙約25分鐘。（記者王宣晴翻攝）

    嫌犯日前闖入江蕙之弟住處企圖行搶，挾持江蕙約25分鐘。（記者王宣晴翻攝）

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