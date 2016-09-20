秦偉第3度出庭 怕被認出搞變裝

2016-09-20 17:35

〔記者謝君臨／台北報導〕藝人秦偉被控性侵多名女子、斂財，上月2日被台北地檢署以被告身分約談，訊後依涉犯詐欺、妨害性自主等罪諭令50萬元交保，限制住居、出境出海；檢察官今天下午第3度傳喚秦偉出庭，為怕被認出，秦偉大搞變裝，反而引起民眾側目，檢察官訊後將秦偉請回。

秦偉今出庭時，原本戴棒球帽、口罩，身穿白襯衫，開完庭後擔心被認出，隨即變裝，除了將棒球帽換成針織黑帽，白襯衫外也套上灰色外套，但招牌口罩仍不忘戴著，僅露出眼睛，而後從台北地院側門悄悄離去。

本月13日，檢察官曾傳喚指控遭秦偉性侵的被害女子出庭；據了解，本次再傳秦偉出庭，主要是比對兩造說法，釐清相關細節。

全案起源於演藝圈某造型師於6月時在臉書留言，表示韓星「朴有天第4位性侵案還好啦，如果是台灣某位姓名後面有『偉』的藝人，受害人數少說也是4位數字喔，不過是1000人至少吧！」引發網友留言猜測；事後，該名造型師及多名被害女子相繼對秦偉提告，北檢也主動剪報分案偵辦。