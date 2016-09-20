男年輕賭博外遇不養家 老來中風子女可不理

2016-09-20 18:11

［記者鄭淑婷／桃園報導］王姓男子年輕時好賭、欠債還外遇，妻子受不了帶著一雙兒女離家，獨力撫養兩人長大，王男30年來對妻小不聞不問，去年生病中風無法自理生活，兒女向法院聲請免除扶養義務，桃園地院法官傳訊王男妻子作證，王男確實未善盡做爸爸的責任，裁准免除王男兒女的扶養義務。

王男兒女說，小時候的印象，都是跟媽媽、外婆同住，爸爸對他們來說像「陌生人」，爸爸也從來沒拿過錢養家，都是媽媽賺錢照顧他們，外婆協助照料生活；王妻則證稱，王男都沒付過扶養費，母子3人日子過得很苦，他30年來沒回家探望過兒女。

法官認為，王男長年未盡扶育教養責任，等同惡意棄養、情節重大，裁定免除王男子女兩人的扶養義務，判決指出，王男還可以抗告，一旦駁回確定，兒女兩人可拒絕負擔父親日後提出的扶養費請求。