裝潢廢棄物亂倒保安林 業者被逮

2016-09-20 15:21

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕內政部警政署保安警察第七總隊第五大隊接獲線報指出，桃園市48歲賴姓男子多次將房屋拆除後之磚塊、磁磚、廢馬桶、塑膠、垃圾等營建廢棄物，倒置在桃園市蘆竹區國有保安林地內，賴男到案後坦承曾兩度違法，訊後警方依違反廢棄物清理法罪嫌，移送賴男偵辦。

警方調查，今年5月間在桃園市蘆竹區國有保安林地內出現大批泥磚塊、磁磚、廢馬桶、塑膠、垃圾等營建廢棄物，警方深入追查後，發現賴男涉有重嫌。

賴男坦承，由於聘請合法的清除公司載運營建廢棄物，每車次要價4500元，賴男為了節省費用，所以2度自行開車載運到保安林地中，把總重約600多公斤的房屋拆除後產生的磚塊、磁磚、廢馬桶、塑膠、垃圾等營建廢棄物，傾倒於林中，但賴男表示並不清楚這已經觸法。

由於賴男並未合法申請核發廢棄物清除處理許可文件，逕自從事廢棄物清除、處理工作，警方認為賴男違反廢棄物清理法第41條及第46條規定，依法可處一年以上五年以下有期徒刑，訊後將賴男移送偵辦。