竹縣男子陳屍車内 身分、原因待查

2016-09-18 10:58

〔記者黃美珠／新埔報導〕新竹縣新埔鎮田新外環道靠新埔大橋端，今天早上10點多有路人發現，一名身分不詳的年輕男子，原因不明坐在自小客車駕駛座上身亡。

警方、消防人員先後到場試圖搶救，但遺體已經僵硬，顯見氣絕多時，詳細身分、原因正在調查中。

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