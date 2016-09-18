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台北風雨夜 賓士C63撞小黃釀1死5傷

台北風雨夜，白色賓士C63跟計程車撞上，造成1死5傷。（記者姚岳宏翻攝）

2016-09-18  06:57

〔記者姚岳宏／台北報導〕颱風大雨夜，台北街頭發生嚴重車禍，今天凌晨3時許，一輛計程車在忠孝東路四段與逸仙路口迴轉時，遭對向白色賓士C63迎面撞上，計程車56歲李姓運將受困車中，當場無生命跡象，後被救出送醫仍告不治，賓士車上5名年輕人分受輕重傷，無生命危險，警方已對雙方駕駛驗血，酒測值均為零，是否為雨夜視線不清，或有超速、違規等其他原因，警方還在釐清。

目擊者指出，當時計程車西往東方向，在逸仙路口迴轉時，對向白色賓士好像沒看到計程車，根本沒踩煞車，直接就撞上計程車，由於撞擊力大，小黃車體被撞到扭曲變形，白色賓士更滑至人行道才停下，現場車禍殘骸令人怵目驚心。

消防員趕抵，先將受困車內的56歲李姓駕駛救出，當時已無生命跡象，賓士車5人有3人18歲，2人20歲，意識都清醒，20歲藍姓駕駛頸部受傷，救護員將他頸椎固定後送醫，目前還在醫院治療中。

警方根據運將車上的行車紀錄器，初步發現計程車迴轉時，路口左轉燈還沒亮，計程車疑似違規迴轉才跟對向車撞上，至於是否雨夜視線不佳、車速過快或有其他原因，警方還在調查肇事責任。

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  • 計程車被撞到變形扭曲。（記者姚岳宏翻攝）

    計程車被撞到變形扭曲。（記者姚岳宏翻攝）

  • 台北風雨夜，白色賓士C63撞上計程車後，滑至人行道才停下。（記者姚岳宏翻攝）

    台北風雨夜，白色賓士C63撞上計程車後，滑至人行道才停下。（記者姚岳宏翻攝）

  • 計程車被撞到變形扭曲。（記者姚岳宏翻攝）

    計程車被撞到變形扭曲。（記者姚岳宏翻攝）

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