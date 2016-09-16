孝子中秋夜苦尋九旬母 苦候尋回返家團圓

2016-09-16 17:58

〔記者吳仁捷／新北報導〕一名九旬老阿嬤中秋夜在新北市街頭被樹林警分局警員發現走失，員警將阿嬤帶回派出所休息，並比對鄰近走失個案，發現毗鄰的新莊警分局有名褚姓孝子急尋年邁母親，中秋夜還在派出所苦候，褚男恰巧接獲可能尋獲老母親的訊息，趕往派出所指認，孝子一見到母親喜極而泣，連忙將她接回過節。

92歲褚姓老阿嬤15日晚間7點許在樹林區俊興街頭遊蕩，雙腳多處擦傷，行動不便，樹林警分局三多派出所警員張志維、楊仁釗發現時，詢問老阿嬷無法回答住處，員警先將她帶回所休息，一併替她協尋家人。

警員問老阿嬷住哪裡時，阿嬤直稱「我要回家，我住靈骨塔旁」，身上也沒有證件與辨識身分的物品，她還向警員說剛剛跌倒，警方檢傷後沒發現傷口，還拿來外套供阿嬤禦寒。

因阿嬤說住在靈骨塔旁，加上阿嬤在樹林、新莊交界被發現，距離最近的靈骨塔就是位在新莊的生命紀念館，員警致電與三多所相鄰的新莊警分局丹鳳派出所詢問，果然有一名褚姓男子焦急地協尋老母親，連忙通知他到三多所指認，褚男一到派出所認出是母親，開心地在派出所擁抱老母親。

老阿嬤兒子說，母親年事已高健忘，15日下午4點多阿嬤趁家人不注意時，說要到女兒家就外出，但2個小時後還沒到女兒家，兒子開始焦急找人，由於晚間還在飄雨，家屬擔心老阿嬤安危，急得到派出所報案找人，在等候的3個多小時內，褚家兒子急得像熱鍋上螞蟻，直到接獲可能找到母親的消息，趕往指認確定後才鬆口氣。