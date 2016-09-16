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「中國祈福黨」228公園肆虐 5騙徒被逮

2016-09-16  16:58

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警中正第一分局近期接獲民眾報案，有多位疑似中國祈福黨騙徒在228公園附近出沒，多人一搭一唱，藉機搭訕年長者，詢問家中情形及健康狀況，再聲稱有位法力高明的老先生可以幫忙治病看風水，並要求當事人拿出大筆財物作法，才願意協助診療。

同時，祈福黨成員會對被害人誆稱「家裡3天內會發生不測」，慫恿被害人盡快回家拿出所有的金飾、外幣、現金等財物來施法解厄以換取家人平安，待對方攜出財物後，便於施法時趁隙掉包。等被害人回神後打開背包，發現積蓄竟不翼而飛，變成2瓶礦泉水及2塊石頭，這才驚覺受騙報警。

警方積極調閱影像，掌握多名犯嫌特徵後，循線在在桃園將5名中國籍籍犯嫌順利查緝到案，並於現場查扣有作法用符咒、做案手機8支、分贓手寫紙5張、偽造本國入出境官署章1個、偽造本國入出境許可證21張及詐欺不法所得13萬餘元等物證。

警方調查，集團5名中國籍成員李綠雲（男、40歲）、李金成（男、41歲）、林玉文（41歲）、陸海蘭（53歲）、簡妹晶（45歲），皆由台籍嫌犯韓和修協助從中國偷渡來台，提供住處躲藏，並安排58歲共犯陳加獎駕駛車輛接應，帶領「祈福黨」四處犯案，且不斷改變逃逸路線，狡猾躲避警方追緝。

警訊中，犯嫌坦承犯行不諱，全案依詐欺罪嫌移送台北地檢署偵辦。

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  • 用以詐騙的符咒。（記者劉慶侯攝）

    用以詐騙的符咒。（記者劉慶侯攝）

  • 警方起獲贓款。（記者劉慶侯翻攝）

    警方起獲贓款。（記者劉慶侯翻攝）

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