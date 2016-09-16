疑情路受阻 永康員警租屋處輕生

2016-09-16 14:16

〔記者林孟婷／台南報導〕

台南市永康派出所61年次黃姓員警，疑因感情因素，今日上午被發現在租屋處上吊自殺，所內同仁表示，出事前還不斷開導黃員要想開一點，沒想到仍傳出憾事。

黃員在永康派出所服務6年以上，平時表現良好、熱心公益，最近疑因感情受挫而想不開，所內同仁看他悶悶不樂，試圖開導他，原以為這幾天黃員放假心情可以好一些，沒想到仍傳出憾事，永康警分局將全力協助家屬處理後事。

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