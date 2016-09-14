西子灣漁船傾斜1人落海 消防隊搶救

許多漁船為避風頭，停靠港中。但停在高雄西子灣北側防波堤的漁船，傳出仍因風勢太大發生碰撞，致1人落海的意外。（記者黃志源攝）

2016-09-14 18:17

〔記者洪臣宏、洪定宏／高雄報導〕高雄西子灣北側防坡堤下午5時許，傳出漁船發生碰撞，1艘傾斜漁船撤離20餘人，仍有1人落海，1人受困，高雄港務消防隊正在現場救援。

高雄港務消防隊下午5時許接獲報案，指稱第一港口靠近中山大學的北堤防坡堤，疑似發生漁船碰撞，救援人員趕抵時，4艘漁船都已經靠岸，但因其中1艘傾斜，基於安全考量，立即撤離船上20餘人。

不過有1人疑掉落消波塊後失蹤，另有名50餘歲男子受困甲板右舷待援，消防人員以海事頻道和他保持聯繫，準備展開救援行動。

高雄西子灣北側防坡堤下午5時許，傳出漁船發生碰撞意外。（記者黃志源攝）

莫蘭蒂颱風侵襲，晚間約6點高雄港一港口北堤發生避風的大型漁船，因禁不起強風吹襲而傾斜，有1漁工落海，由於現場浪高數公尺，目前仍無法搜尋失蹤者。（記者黃志源攝）