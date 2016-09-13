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不滿她在家沒穿胸罩？ 狼父竟捏女兒乳頭

彰化一名男子在去年4月，捏就讀國一女兒的乳頭。圖與本新聞無關。（情境照）

2016-09-13  08:22

〔即時新聞／綜合報導〕彰化一名男子在去年4月，捏就讀國一女兒的乳頭，他自稱是為了處罰女兒在家不穿內衣，但彰化地院昨仍依對少年犯強制猥褻罪，判刑2年。

《蘋果日報》報導，男子與太太離異，獨力照顧女兒，對於被控訴捏女兒乳頭，男子表示自己是因為不滿女兒在家不穿胸罩，胸部和乳頭形狀明顯，才會想要「處罰」她。少女被父親如此對待後極度憤怒，甩了父親一巴掌、離家直到半夜，數日不跟父親說話。最後找國小時的老師哭訴，這起事件才曝光。

報導指出，法官認為被害人事後有顯著創傷反應，而被告則企圖卸責，因此判處2年徒刑。此外女兒另控父親在她就讀小二、小三期間，把手伸進她褲子和衣服內撫摸，此部分因年代久遠且證據不足，不起訴處分。

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