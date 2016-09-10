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一言不和爆口角 男衝小吃店「借」刀砍同事

2016-09-10  16:23

〔記者陳慰慈／新北報導〕在派遣公司上班的37歲洪姓男子（在押中），疑因公事上與陳姓同事在宿舍爆發口角，氣憤下持菜刀欲砍殺陳男，遭其他同事攔阻，不料洪男怒氣未消，衝至宿舍旁的鹹粥店內，跟老闆說：「菜刀借我一下，我會給你錢，我要去砍人。」隨即奪門而出，拿走店內的菜刀再返回宿舍二度砍殺陳男，陳男反應不及，遭砍6刀，頭部、臉部、左手均受傷，洪男坦承砍傷陳男，否認有致人於死的意圖，未獲檢方採信，新北地檢署今依殺人未遂罪嫌將洪男起訴。

起訴指出，8月6日晚上7時30分許，喝醉的洪男與陳男在人力派遣公司地下室員工宿舍吵了起來，洪男不滿被陳男罵，氣得持菜刀砍殺陳男，其他同事見狀連忙阻攔並奪下菜刀，隔了1個小時，洪男仍怒氣未消，衝至宿舍旁的鹹粥店，拿走店內的菜刀，隨即返回宿舍二度砍殺坐在宿舍沙發上的陳男，陳男以為對方走了鬆懈下來，因此來不及反應遭砍傷，造成頭、臉、左手都有開放性傷口，送醫搶救救回一命。

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  • 在派遣公司上班的37歲洪姓男子，疑因公事上與陳姓同事在宿舍爆發口角，衝至宿舍旁的鹹粥店內，跟老闆說：「菜刀借我一下，我會給你錢，我要去砍人。」隨即奪門而出，拿走店內的菜刀再返回宿舍砍殺陳男。圖與本新聞無關。（資料照，記者吳政峰攝）

    在派遣公司上班的37歲洪姓男子，疑因公事上與陳姓同事在宿舍爆發口角，衝至宿舍旁的鹹粥店內，跟老闆說：「菜刀借我一下，我會給你錢，我要去砍人。」隨即奪門而出，拿走店內的菜刀再返回宿舍砍殺陳男。圖與本新聞無關。（資料照，記者吳政峰攝）

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