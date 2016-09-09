嘉義萬能工商師生洗廁所 校長帶頭刷

2016-09-09 15:15

〔記者林宜樟／水上報導〕嘉義縣水上鄉萬能工商今天舉辦「營造校園優質廁所，推廣環境教育與品格教育」活動，全校師生一起將校園中的廁所清潔乾淨，校長張簡溪俊帶頭將小便斗刷的發亮，他說，自己的廁所自己刷，希望師生們能把學校的廁所當成自己家的廁所來愛護。

萬能工商每個班級認養學校一間廁所做清潔，部分男女合班的班級進行清潔，工作有的女同學清掃男生廁所，有男同學掃女生廁所，但他們一點也不尷尬，用心清潔。

張簡溪俊帶頭與學生一同刷小便斗、馬桶，他說，希望能讓全校師生一起參與清潔廁所，愛護廁所環境，就像自己家裡一樣，讓清潔廁所成為品格教育的起始點。