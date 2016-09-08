台二線海域污染 基檢分案追查污染源

新北市瑞芳區台二線75.5公里，近蝙蝠洞海域，逢雨天大量黃泥，造成海洋污染。（記者林嘉東翻攝）

2016-09-08 12:36

〔記者林嘉東／基隆報導〕新北市瑞芳區台二線75.5公里，近蝙蝠洞海域，逢雨天大量黃泥，流入海洋，影響海洋生態甚鉅；當地海濱里長鄧麗華指控，泥流是來自上方的基隆山金石園墓園。

鄧麗華說，近3年來，每逢雨天，就有泥沙會流入台二線75.5公里海域；她多次向海域上方的金石園墓園反應，業者都說是合法申請，不是他們造成的污染。案經媒體報導後，基隆地檢署主任檢察官王亞樵看到海洋遭到污染照片，今天上午主動分案偵辦。

王亞樵指出，金石園墓園雖是合法開發，是否有做好水土保持，是另外一回事，泥流是否是業者未做好水土保持造成，還要進一步偵辦釐清。

王亞樵強調，業者合法申請開發整地，若未做好水保，導致水土流失，除要接受行政處分外，還可能涉及刑責。

新北市瑞芳區台二線75.5公里海域污染；當地里長鄧麗華指控是上方金石園墓園未做好水土保持造成。（記者林嘉東翻攝）