| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
特偵組查中信弊案 今傳女職員張素珠 東北部雨勢變大 7縣市大雨特報 名模直播示愛家人　挑選禮物具巧思
 首頁 > 社會

台二線海域污染 基檢分案追查污染源

新北市瑞芳區台二線75.5公里，近蝙蝠洞海域，逢雨天大量黃泥，造成海洋污染。（記者林嘉東翻攝）

2016-09-08  12:36

〔記者林嘉東／基隆報導〕新北市瑞芳區台二線75.5公里，近蝙蝠洞海域，逢雨天大量黃泥，流入海洋，影響海洋生態甚鉅；當地海濱里長鄧麗華指控，泥流是來自上方的基隆山金石園墓園。

鄧麗華說，近3年來，每逢雨天，就有泥沙會流入台二線75.5公里海域；她多次向海域上方的金石園墓園反應，業者都說是合法申請，不是他們造成的污染。案經媒體報導後，基隆地檢署主任檢察官王亞樵看到海洋遭到污染照片，今天上午主動分案偵辦。

王亞樵指出，金石園墓園雖是合法開發，是否有做好水土保持，是另外一回事，泥流是否是業者未做好水土保持造成，還要進一步偵辦釐清。

王亞樵強調，業者合法申請開發整地，若未做好水保，導致水土流失，除要接受行政處分外，還可能涉及刑責。

新北市瑞芳區台二線75.5公里海域污染；當地里長鄧麗華指控是上方金石園墓園未做好水土保持造成。（記者林嘉東翻攝）

新北市瑞芳區台二線75.5公里海域污染；當地里長鄧麗華指控是上方金石園墓園未做好水土保持造成。（記者林嘉東翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 污染源 海域污染 追查
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜‧五柳羹
高麗菜飯
用圓壺泡茶有原因？
認識超好用香草
轉寄

標題：台二線海域污染 基檢分案追查污染源


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月8日‧星期四‧丙申年八月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.