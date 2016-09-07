涉恐嚇一中街香腸王 前女友等3人被起訴
2016-09-07 12:08
［記者楊政郡／台中報導］一中街香腸王沈聯旺也曾被恐嚇！去年9月間杜女（37歲）夥同林森日、吳瑞龍等，到一中街找沈聯旺請他解釋為何恐嚇杜女，沈堅持不認識杜女，現場林出言對沈恐嚇「押到山上埋掉、塞到冰箱」等，要求沈拿出12萬解決，沈當場湊了2萬元，打發杜女等人離開，被告還嗆聲隔天要來拿剩餘的錢，沈某報警處理，檢方依恐嚇取財及傷害等罪起訴杜女、林、吳等人。
去年9月5日，謝女到沈聯旺住處拿私人物品，兩人要分手，沈某涉嫌持竹棍攻擊，還把她塞到大冰箱裡，企圖讓她悶死，謝女被救出後頭部嚴重撕裂傷，縫了100多針、手骨折，此案台中地院審理中。今年4月沈聯旺又被查出涉及13年前殺人案，殺害前女友羅愛珍棄屍彰化員林大排案，台中地院也另案在審理中。
台中地檢署起訴書指出，女子杜心卉（37歲，前案謝女友人）在閒聊中談及被沈聯旺恐嚇，104年9月19日晚間11時許林森日、吳瑞龍及王姓男子（已歿）等到一中街找沈理論，沈堅持不認識杜女，何來恐嚇之說！吳瑞龍電話請杜女過來對質，杜女過來後，沈還是堅持不認識，吳嫌即腳踹沈某倒地，林並恐嚇稱等一下「押到山上埋掉、塞到冰箱」。
同夥王姓男子稱要沈拿出12萬元解決，沈見對方人多勢眾只好答應，並向隔壁老闆借1萬，加上當天營收1萬元，湊足2萬打發杜女等人離開，而離開前被告等嗆聲，剩下的錢沒天要給，「不然就把你載到山上」等等。沈事後報警處理，警方還從杜女身上扣得2萬元現金。
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