稱遭性侵後立馬跟男友嘿咻 女控友人猥褻敗訴
2016-09-05 12:38
［記者鄭淑婷／桃園報導］23歲黃姓男子104年12月31日邀2對情侶友人，到位於桃園市楊梅區的住處跨年，一行人徹夜飲酒狂歡到隔天凌晨全累癱，其中1名女友人與彭姓男友睡在1樓沙發，女子指控黃男趁她睡著「爬」上她的身，以生殖器摩蹭她下體，但女子離開後馬上跟男友發生性關係，下體採樣僅驗出男友的DNA，單憑指控無法證明黃男犯行，桃園地檢署檢察官偵結予以黃男不起訴處分。
女子指控，跨年到隔天清晨5點，她跟男友睡在1樓不同沙發，突然感覺有人爬到她身上，用手摸她的大腿、下體，隨即又以生殖器摩蹭，她驚醒看到有手電筒燈光，發現眼前人竟是黃男，她拚命推拉睡在一旁沙發的男友，但男友喝醉根本叫不醒，黃男見她醒來才罷手，她邊哭邊把男友推醒離開現場，並控告黃男涉嫌強制猥褻。
黃男否認犯行，辯稱當天拿棉被給女子及彭男，就回自己的房間睡覺，根本沒有猥褻女子；女子下體採樣的檢體，經化驗與黃男DNA不符，驗出的體液是男友留下的，彭男證稱，看到女友哭得很傷心，兩人離開後返回住處，女友沒有清洗過下體，大約早上7點多，兩人曾發生性關係，才會驗出他的DNA。
檢方指出，女子控訴遭黃男猥褻，卻沒有立即報案，反倒先與男友發生性關係，與常理不符，另，除了女子的單一指控， 現場的人都是聽聞女子轉述案情，不足以證明黃男犯行，偵結予以不起訴處分。
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