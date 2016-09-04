4人遭 9惡煞持刀棍砍傷 竟不提告？ 警追查揪隱情

行兇的惡煞將藍色小客車停在馬路上，車上五人持刀、棍砍傷三名被害人（記者吳昇儒翻攝）

2016-09-04 10:58

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市汐止區水源路二段今日凌晨發生一起砍人事件，一輛臨停路旁的白色小客車，被撞擊後，車上4名乘客被襲擊的9人持刀、棍砍殺，其中陳、古、洪姓男子均被砍傷。9名砍人的犯嫌，隨後駕車揚長而去。警方訊問被害人時，3人均稱不認識對方，但其中一名傷者竟不提出傷害告訴，啟人疑竇。

警方調查，3名被害人均宣稱與對方不相識，理應都會要求提出傷害告訴，但其中一名傷者竟表示，雖然不認識對方，卻不願提告，有違常理。

警方也在現場找到開山刀刀鞘，認為兇嫌是預謀行兇，目前已經掌握車牌號碼，並約談車主，釐清車上9人身分，積極揪出隱情。