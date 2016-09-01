他砸錢不手軟但沒給名分 小三攜兒、女赴黃泉

2016-09-01 18:47

〔記者徐聖倫／新北報導〕35歲蕭姓女子攜一雙兒女在車內燒炭亡，遺體在新北市中和烘爐地被發現，與蕭女有婚外情的男友45歲許男聞噩耗趕到現場泣不成聲。據了解，許男為了蕭女可說是大手筆，除了名分給不起，房、車、生活費，應有盡有。

許男讓蕭女母子3人租下新北市新店區寶橋路高級社區「玉上園」其中一戶，據了解，該社區房價1坪要價55萬，而蕭女母子居住該戶約30坪，含車位要價近2000萬。

許男也讓蕭女專心帶小孩，不讓她工作，所以除了房租，還會給蕭女生活費，甚至購買了賓士B180讓蕭女代步，砸錢毫不手軟。但蕭女家屬對許男不領情，認為他就是在欺騙，昨晚間到燒炭現場，許男與蕭女家屬刻意錯開，今相驗時，蕭女家屬也沒有給許男好臉色看。

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