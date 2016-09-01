休假警眼尖急通報 天羅地網捕獲特戰蜘蛛大盗

2016-09-01 19:26

〔記者陳賢義／台東報導〕台東大武警分局太麻里分駐所警蘇柏魁休假搭乘火車返家，車上遇逢1名「似曾相識」的男子，靜觀其變察覺有異，腦力激盪仔細推敲，赫然查知該男就是於去年八月間令大高雄地區居民睡不安寢的鄭姓「蜘蛛大盜」，陸軍航空特戰部隊退役，立即通報「守株待兔」聯合緝逮。

「嗯！這個人怎麼那麼面熟」搭乘火車返家，蘇員突然發覺同車廂有1名男好面熟，但一時之間又想不起來曾在哪裡偶遇，憑著多年的當差經驗，直覺認為此人絕非善類，仔細觀察特徵及推敲往年受矚目的社會案件，當火車行經大武火車站時，猛然驚覺該男就是4年前侵入高雄市苓雅區1棟大樓，徒手攀爬至樓高35層的住戶陽台偷竊的鄭姓男子。

不動聲色持續監控及通知警所，太麻里分駐所警獲報調閱相關資料確認無誤，即動員喬裝遊客在火車站等候，同時聯絡蘇員掌握鄭男所在車廂及座位，列車甫到站，前往包抄阻斷逃脫路線緝逮。見警出示證件表明身分，鄭男面露驚恐不可置信。

警方調查，鄭姓男子自陸軍航空特戰部隊退役，4年前因經商失敗侵入高市苓雅區1間行竊，鋃鐺入獄仍不知悔改，去年出獄後又在同1棟大樓當起「蜘蛛大盜」再度落網；鄭男靠著多年訓練出高超的攀高技巧，至少犯案10起以上在逃，曾得手過價值上百萬元的金飾與鑽戒。