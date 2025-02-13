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    川普大勝！X、Meta砸重金和解 禁帳風波終結 Google恐成下一目標

    馬斯克的社群媒體平台X（前身為Twitter）同意支付1000萬美元（約新台幣3.2億），與總統川普就2021年國會大廈暴動後封鎖其帳號的訴訟達成和解。（法新社）

    馬斯克的社群媒體平台X（前身為Twitter）同意支付1000萬美元（約新台幣3.2億），與總統川普就2021年國會大廈暴動後封鎖其帳號的訴訟達成和解。（法新社）

    2025/02/13 10:36

    蔡百靈／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕馬斯克的社群媒體平台X（前身為Twitter）同意支付1000萬美元（約新台幣3.2億），與總統川普就2021年國會大廈暴動後封鎖其帳號的訴訟達成和解。此前，Meta公司已同意支付2500萬美元（約新台幣8.2億）解決類似訴訟，其中2200萬美元（約新台幣7.2億）將用於川普的總統圖書館。

    綜合外媒報導，這起訴訟源於2021年1月6日國會大廈暴動事件。當時的Twitter認為川普的發文有煽動暴力風險，因此封鎖了他的帳號。川普隨後對Twitter及其時任執行長杜錫（Jack Dorsey）提起訴訟，指控該平台侵犯他的言論自由。同時，他也對Facebook和Google提出類似訴訟。

    儘管2022年10月馬斯克收購Twitter後於11月恢復了川普的帳號，川普的律師團隊仍選擇繼續進行訴訟。值得注意的是，馬斯克與川普關係密切，曾投入2.5億美元（約新台幣82億）支持其競選連任，目前更負責川普政府的「政府效率部門」。

    川普此前在聯邦地區法院的訴訟於2022年被駁回，經過一年多等待上訴結果。在達成和解時，美國上訴法院批准了所有案件當事人的動議，並駁回該上訴。

    目前尚不清楚X平台的和解金將如何使用。川普的律師團隊預計也將與Google就其YouTube平台的禁令達成類似和解。值得注意的是，在川普被暫停帳號後，所有社群媒體平台現已恢復其帳號使用權限。

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