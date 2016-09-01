80噸汙泥違法倒在大甲溪畔 2人遭警方移送

王男駕駛砂石車將汙泥違法傾倒在國道四號下方的大甲溪畔河川地。（記者歐素美翻攝）

2016-09-01 18:55

〔記者歐素美／台中報導〕王姓男子未經許可，違法將80公噸的汙泥違法傾倒在清水區國道四號下方的大甲溪畔，經民眾檢舉，清水分局三田派出所今天尾隨將王姓駕駛及廖姓助理逮捕，並依違反廢棄物清理法及竊佔公有地移送。

劉姓民眾昨路過清水區中山路，發現地面出現一坨坨的泥土，原以為是動物大便，上前察看發現是廢棄汙泥且臭氣沖天，影響環境及行經車輛安全，他見是一輛砂石車所為，趕緊通報警方調查，不料，今天一早又見該輛砂石車出沒，立即通報清水分局三田派出所，員警獲報立即尾隨砂石車展開調查。

警方見砂石車抵達清水區海風里國道四號下方的大甲溪河床，打開車斗將車上的汙泥傾倒在河川地上，立即上前將王姓駕駛（男，53歲）及廖姓助理（男，21歲）逮捕，帶回偵訊，並通知第三河川局及環保局人員到場。

王男供稱，汙泥是承包清水區米粉寮大排清淤工程所清出的，2天共載運了約5趟、共80公噸汙泥，因朋友要這些汙泥，才叫他暫時將汙泥傾倒在該處。

環保局及第三河川表示，王男未經申請許可，隨意將汙泥傾倒在河川地，已違反廢棄物清理法及竊佔公有地，環保局除將依廢清法告發開罰，並採樣化驗，以確定汙泥中是否含有重金屬等污染環境；警方則依現行犯將王男移送法辦。