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桃園到台北 老婦「失智之旅」因他畫下句點

青年所警員林光毅護送江姓老婦返家。（記者王冠仁翻攝）

2016-09-01  13:06

〔記者王冠仁／台北報導〕一名8旬老婦日前獨自站在台北市萬大路423巷口，一臉徬徨無助，巡邏經過的萬華分局青年所警員林光毅發現，擔心她發生意外，上前關切。

「我弟弟在市場賣魚！」林員向老婦詢問，但她不斷喃喃自語、提供的資訊含糊。林員於是將她帶回派出所，先讓她躲避毒辣陽光，進一步耐心詢問。

最後，林員總算問出來，原來老婦姓江、家住桃園，她有輕微失智症狀，可能是趁家人不注意獨自外出還搭車到台北。警方根據曾經受理過的失蹤人口案件紀錄，連絡上江婦家人，林員擔心她獨自返家發生意外，最後更直接護送她返家。

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