9/3取締酒駕阻警參加遊行？ 警政署：未規劃

2016-08-31 18:11

〔記者黃敦硯／台北報導〕對於近來Line群組跟臉書網路流傳「9月3日12至15時警政署舉辦全國性取締酒後駕車勤務不讓現職員警參與活動」的訊息，警政署今天表示，當天該時段並無規劃全國性同步取締酒駕勤務。

警政署表示，對於員警請假或利用下班時間參與相關活動，均表示尊重，並未禁止；但因警察具有特殊身分，仍提醒參與時應注意言行舉止，避免有不當情事發生。

警政署強調，言論及集會自由是憲法賦予人民的基本權利，絕對充分尊重；但保障集會遊行活動舉行的安全及周邊交通秩序，也是警察的責任，警政署指出，當天除相關任務警察單位因安全及警力需求，致影響部分同仁正常輪休外，其餘警察機關均正常輪休，並未通令管制休假或停止輪休。