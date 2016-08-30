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暖東峽谷41人健走受困 消防隊已救出29人

2016-08-30  20:30

〔記者吳昇儒／基隆報導〕桃園市平鎮區社區大學今天安排41名學員前往暖東峽谷進行健走，預計從暖東峽谷沿著西勢坑溪步行到暖暖苗圃。遊覽車司機晚間6時許，發現41名學員都沒有回到指定地點，通報119救援。基隆市消防局派出12名消防隊員及多名義消前往搜救，至今已經找出29名團員，目前陸續協尋落單團員。

被尋獲的團員指出，部分團員因為體力不支所以行動較為緩慢，而團員中年齡不一，行徑速度不同，所以散落在步道之間，但沒有人受傷。

基隆市消防隊，目前依照團員提供的步道圖，尋獲29人，剩餘12人在山中待援，並無大礙，也派車在步道口載運體力不支的團員到集合點，準備搭遊覽車返家。

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  • 消防隊員依照團員提供的路線圖，循線找回29名團員。（記者吳昇儒翻攝）

    消防隊員依照團員提供的路線圖，循線找回29名團員。（記者吳昇儒翻攝）

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