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性侵酒醉傳播妹 色男被打血流滿面仍「硬上」

2016-08-30  20:39

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名28歲的李姓男子，今年4月在KTV慶生，找來酒店傳播妹小茹（化名）陪唱、陪酒，結束後至啤酒屋續攤，小茹不勝酒力醉倒，李男涉嫌向小茹佯稱，「我會把妳送回店內」，卻攙扶小茹搭上計程車，目地的開往蘆洲摩鐵，意圖對小茹性侵，小茹驚醒大喊「不要」奮力掙扎，李男被打得滿臉是血仍「硬上」，女子當晚即打電話向公司哭訴「被欺負了」並報警，新北地檢署今依強制性交罪嫌將李男起訴。

庭訊時，李男否認犯行，辯稱當晚喝醉了，無法將小茹帶回店內，所以把她帶去摩鐵睡覺，但當檢察官問「為何女子未穿衣服睡覺，是不是你脫的？」李男裝傻說「我不知道，每個人睡覺習慣不同」，另對於為何臉上有傷？李男則解釋，離開啤酒屋攙扶酒醉的小茹時不慎跌倒，因傷口過大才會一直流血。

但摩鐵員工證稱，女子從房間衝出到櫃檯時一直哭，什麼話都沒說，想要幫她叫計程車，她卻直接衝往大馬路；酒店員工表示，當天確實接到小姐哭訴電話「我被欺負了，客人有用手下去摸」，小姐當晚僅提供伴唱、陪酒服務，不含全套、半套性交易。

檢方勘驗摩鐵監視器，發現小茹進摩鐵時已酒醉呈癱軟狀態，需李男環抱攙扶，小茹離開摩鐵時，李男在電梯外伸手拉住小茹的左手欲阻止對方離去，並在電梯內不斷以手抹去臉上的血，左眼明顯瘀青紅腫，加上小茹陰道驗出李男DNA，檢方因此不採信李男供詞。

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  • 一名28歲的李姓男子今年4月在KTV找來酒店傳播妹小茹（化名）陪酒，小茹不勝酒力醉倒，李男攙扶小茹搭上計程車前往蘆洲摩鐵意圖性侵，小茹奮力掙扎，李男被打得滿臉是血仍「硬上」。（情境照）

    一名28歲的李姓男子今年4月在KTV找來酒店傳播妹小茹（化名）陪酒，小茹不勝酒力醉倒，李男攙扶小茹搭上計程車前往蘆洲摩鐵意圖性侵，小茹奮力掙扎，李男被打得滿臉是血仍「硬上」。（情境照）

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