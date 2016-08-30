騎車丟垃圾砸傷女子 7旬翁賠1萬換撤告

2016-08-30 18:42

〔記者陳慰慈／新北報導〕72歲的王姓老翁，今年5月晚間騎機車出門追趕垃圾車，為貪圖方便，未將車停妥再倒垃圾，左手握龍頭，右手直接將垃圾朝垃圾車方向丟擲時，垃圾包卻不慎砸中20歲的女子，造成女子眼鏡破裂割傷眼皮流血，事後警方調閱監視器，將王姓老翁依過失傷害罪嫌送辦。

庭訊時，王姓老翁供稱因天黑沒看到，不知道垃圾丟到人，女子家人考量對方是鄰居，最後雙方以1萬元達成和解，女子今年8月遞狀撤告，因此，新北地檢署今將王姓老翁不起訴。