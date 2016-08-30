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涉詐領健保費 馬光中醫負責人黃福祥等人遭起訴

屏東馬光中醫診所涉嫌看假診詐領健保費，檢方起訴涉案醫護人員。（記者李立法攝）

2016-08-30  18:14

〔記者李立法／屏東報導〕屏東與高雄地檢署去年共同偵辦馬光中醫集團涉嫌詐領健保費案，經雄檢起訴集團負責人黃福祥及多名涉案醫護人員後，屏檢今天也依詐欺、偽造文書等罪追加起訴黃福祥，並對黃福祥蕭姓妻子在內的7名醫師、行政主管及患者提起公訴，另有177名醫護人員及病患獲得緩起訴，分別被處以1至15萬元不等處分金，合計470萬元。

犯後坦承犯行 177人獲緩起訴

屏檢指出，馬光中醫連鎖診所執行長黃福祥及旗下醫師、行政人員明知健保署特約醫療機構，未實際就醫不得刷健保IC卡，但集團部份診所從100年起，就有行政人員及員工自掛比例偏高情形，疑與醫師聯合看假診衝業績。

檢方進一步查出，黃福祥自101年起，指示陳姓及吳姓等集團各院所行政主管，得覓親友前來衝高業績，不必看診就能詐領健保醫療給付，其中蔡姓等5位醫師自102年10月起為提高業績，未如實看診卻開立已針灸的不實病歷總計489次。

另外，屏東馬光中醫診所李姓等多位員工及數十名親友，自102年起至103年中旬，未實際看診卻開立已針灸的不實病歷共449次，這些員工為衝高診所週年慶業績，收取親友健保卡，掛假診，再分配給相關醫師，製作假病歷。

至於東港馬光中醫診所部分，檢方查出黃福祥與吳姓等多位醫師，共同製作已針灸的假病歷至少700次；漢光中醫診所醫護人員製作的假病歷共計655次，合計各診所詐領的健保費共40萬9401元，因大部份涉案醫師、行政人員及患者，在犯後都坦承犯行且態度良好，有177人獲緩起訴，部份否認涉案或避重就輕的醫師、員工及病患則被提起公訴。

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相關關鍵字： 偽造文書 緩起訴 詐欺 詐領健保費 馬光中醫 黃福祥
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