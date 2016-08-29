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兆豐案被爆料密會張盛和 蔡友才訊後請回

2016-08-29  19:23

［記者錢利忠／台北報導］前兆豐金控董事長蔡友才日前因兆豐銀紐約分行遭美方裁罰案，遭台北地檢署約談後改列被告，事後媒體踢爆，蔡友才赴北檢應訊前，曾與前財政部長張盛和餐聚，檢方為釐清兩人餐會內容有無涉及串證等情事，今天下午傳張、蔡2人說明。

今晚7點，蔡友才訊後獲請回，未接受媒體採訪。下午4點多，張盛和訊後則以證人身分請回並受訪表示，強調餐會是早就安排好的。

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  • 兆豐銀紐約分行爆發洗錢案，台北地檢署29日傳訊前兆豐金董事長蔡友才，訊後蔡友才步出法庭，對案情未多做說明。（記者羅沛德攝）

    兆豐銀紐約分行爆發洗錢案，台北地檢署29日傳訊前兆豐金董事長蔡友才，訊後蔡友才步出法庭，對案情未多做說明。（記者羅沛德攝）

  • 兆豐案被爆料密會前財政部長張盛和，前兆豐金控董事長蔡友才（圖）訊後請回。（記者錢利忠攝）

    兆豐案被爆料密會前財政部長張盛和，前兆豐金控董事長蔡友才（圖）訊後請回。（記者錢利忠攝）

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