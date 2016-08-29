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升國一少年跳樓亡 師長震驚：他很優秀

警方在少年墜樓現場拉起封鎖線。（記者余衡翻攝）

2016-08-29  18:20

〔即時新聞／綜合報導〕今天為全台中小學開學日，新北市土城區12歲鍾姓少年將升上國中，卻疑似因為受不了面對新環境的壓力，從自家大樓12樓頂樓跳樓輕生，讓過去教過他的師長都感到震驚不捨，無法理解成績、人際都不差的鍾生為什麼會輕生。

鍾姓少年家境不寬裕，父親與第二任妻子離婚近10年，目前無固定工作，主要靠每月近2萬元的低收入戶補助，獨力撫養鍾姓少年與其妹妹，一家3口經常奔波搬家，5年前才從三重搬到土城的目前租屋處。

鍾父昨晚才帶2個小孩去吃火鍋，睡前還看見兒子拿出畢業紀念冊，抄寫同學及老師的姓名後就寢，今早他叫醒兩兄妹要帶她們去上課，沒想到兒子盥洗後說「要去做一件事」就離開家中，隨後便聽見「碰」的一聲巨響，之後就被女兒通知兒子墜樓。

根據《蘋果日報》報導，鍾生的國小輔導主任吳嘉慧表示，鍾生就學期間表現相當正常，人際關係不錯，雖然語文、數學成績不佳，但體育、電腦成績突出，六年級上學期還曾奪得校內高年級的電腦繪圖競賽優等獎，也算是很優秀，完全察覺不出有任何異狀，讓師長對於他輕生的消息非常震驚。

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