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醫院暴力滋擾逐年增 北市3年半通報130件

2016-08-29  11:33

〔記者謝佳君／台北報導〕近年來醫院暴力滋擾事件頻傳，北市衛生局統計102年至105年7月，北市醫院通報滋擾妨礙案件共130件，經調查其中21件認定違反醫療法，包括3件經法院刑事判決拘役或易科罰金，及18件由北市衛生局裁罰3萬元。

衛生局醫護管理處副處長黃敬堯指出，暴力滋擾事件最常發生在急診，由於早期醫護人員多默默承受，101年底醫療法公布施行後，通報件數逐年增加，從102年27件、103年31件、104年47件、到今年截至7月已有25件。

不過多數案件為言語溝通問題，經調查後僅21件認定違反醫療法，以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法方法妨礙醫療業務執行，導致危害醫療安全或設備，其中醫學中心有8件、區域醫院13件。

黃敬堯表示，民眾常因在急診不耐久後，引發言語或行為暴力，但急診就醫並非先到先看，而是按疾病嚴重程度，經由「五級檢傷」分類安排看診順序。若民眾情緒失控辱罵、威脅甚至毆打醫護人員及霸佔診間，不僅延誤就醫，也會妨礙醫療業務執行，影響其他病患就醫權利，甚至延誤危急病患黃金搶救時間。

衛生局表示，除了院方會訓練醫護人員應變暴力滋擾事件、加強保全、急診裝設錄音錄影等設備，也呼籲民眾配合「大病大醫院、小病小醫院（診所）」、「急病急醫、緩病緩醫」，減少急診壅塞及不耐等候等衍生的問題。

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  • 醫院暴力滋擾逐年增，北市3年半通報130件。（警方演練打擊犯罪資料照，記者黃良傑攝）

    醫院暴力滋擾逐年增，北市3年半通報130件。（警方演練打擊犯罪資料照，記者黃良傑攝）

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