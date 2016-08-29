不滿遭指控偷錢 警方在場外孫仍拿刀欲殺外公

2016-08-29 09:41

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭市陳姓男子，因不滿外公向其母親指控他偷錢，心生不滿，拿開山刀前往外公住處，即使陳男的黃姓母親得知訊息，提前通報警方到場，陳仍持開山欲往外公砍去，所幸警方及時掏槍嚇阻，陳才乖乖就範，宜蘭地檢署依陳男涉預備殺直系血親尊親屬罪嫌，提起公訴。

起訴書指出，31歲的陳男平常並沒有與黃姓母親與91歲羅姓外公住在一起，陳今年端午節到外公家，聽到外公對他說，「你每次來我家都偷我的錢。」陳男心生不滿，打電話給母親，聲稱要去殺了外公，母親雖一再解釋外公並沒有說那些話，陳男仍說要在10分鐘內拿刀到外公與母親住處。

母親驚恐之餘，立即報警，3名宜蘭分局制服員警即趕到現場，陳騎著機車帶著開山刀來到外公住處後，即使看到制服警察，仍然持著開山刀朝屋內衝，作勢要殺外公，員警見狀拔槍嚇阻，陳才把開山刀丟棄，警方將其函送後，宜蘭地檢依預備殺直系血親尊親屬罪嫌，將陳男提起公訴。