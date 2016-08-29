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李全教議員當選無效之訴 明下午二審宣判定讞

2016-08-29  09:35

〔記者王俊忠／台南報導〕停職中的南市議長李全教，其市議員選舉民事當選無效之訴，將於明天下午二審宣判，一旦李全教被判當選無效，李的議員資格不存在，議長也將改選；如李被判當選有效，則保住議員與議長資格。

李全教於103年12月25日以首輪投票過半，從民進黨手中奪下議長寶座，連串官司卻接踵而至，議員選舉對手王峻潭與台南地檢署都對他提出民事當選無效之訴；南檢也以議長涉賄選起訴李。

今年1月21日，李議員當選無效之訴，一審判李敗訴、當選無效，李上訴二審，台南高分院歷7個月多審理，將於明天下午3點宣判。因為民事當選無效是二審定讞官司，明天宣判結果，牽動台南府、會高層政治情勢演變。

在刑事部分，李全教涉議員賄選，獲南檢不起訴，但高分檢發回南檢續查；其議長賄選部分，今年4月22日被一審判刑4年有罪、褫奪公權5年，依選罷法規定，李全教議員與議長資格都被停職，賄選官司整體情勢對李相當不利。

李全教對選上議長後接連而來的政治與司法打擊相當不滿，最近都親自出庭為自己辯護，但他也深知政治情勢不利於他，對明天判決結果已有心理準備。日前還帶好友拍攝「跟著議長遊台南」短片，在臉書上播放，介紹台南風土民情；他一再強調，無論如何都會為這塊土地努力打拚下去。

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  • 停職中的南市議長李全教。（資料照）

    停職中的南市議長李全教。（資料照）

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