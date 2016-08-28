專偷高檔車轉賣外勞 火車站單車賊落網
2016-08-28 20:53
〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹火車站到湖口火車站沿站的腳踏車之賊落網了！鐵路警察新竹派出所今天在竹北火車站逮到李姓慣竊，警方透過監視器過濾，鎖定李嫌嫌疑重大，李嫌坦承偷火車站沿線的腳踏車，然後再轉賣給外勞，已知有2輛腳踏車被轉賣，警方擴大偵辦中。
鐵路警察調查，常有旅客報案指鎖在火車站附近的腳踏車被偷，竊賊利用油壓剪等工具將鎖剪掉後，再騎腳踏車從容離開，讓被害人又氣又怒。
警方表示，31歲的李姓男子是慣竊，經常潛入社區專偷腳踏車，後來看到火車站附近有很多腳踏車，心生歹念，便坐火車沿著火車站到處偷，包括新竹，湖口及竹北等車站都發生腳踏車被偷案件，受害者以學生及通勤族居多。
警方透過監視器畫面過濾，鎖定李嫌涉案，今天前往竹北車站埋伏，果然李嫌又鬼鬼祟祟出沒，準備拿犯罪工具下手時遭警方逮補。
警方調查，李嫌專挑高檔腳踏車，再以2500至3000元不等價格轉賣給外勞，獲利可觀，目前已知有2部腳踏車被偷，警方將擴大偵辦並依竊盜罪嫌移送，也呼籲外勞朋友不要購買來路不明的腳踏車，以免買到贓車。
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