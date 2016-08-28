通緝犯跳樓、翻牆躲警 展現陸戰隊矯捷身手
2016-08-28 16:14
〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮40歲賴姓男子，因毒品案被判刑10個月，但未報到執行，被通緝；竹南警方掌握他近日返家，前往逮人。陸戰隊退伍的賴男，見警方登門，展現「體能戰技」，從住家2樓陽台跳下並翻牆，企圖落跑，幸警方早有防備，追捕了200公尺後將賴男拘捕歸案。
竹南警分局大同派出所接獲線報，掌握賴男近日返家藏匿，警員張彬、林坤祥於今天上午8點多，前往查訪，發現賴男使用的交通工具停在在住家門口，遂通報所長徐國明到場支援，張、林2人則在賴男住家周邊守望。
當徐國明敲門並勸說賴男乖乖就逮時，賴男竟從住家2樓陽台跳下並翻牆逃逸，張彬見狀也馬上翻牆奮力快跑追緝。賴男躲入200公尺外的一處民宅內，張彬也跟著衝入，並與隨後趕至徐、林2人，合力將賴男制伏上銬。
賴男身手矯捷，警方一問才知道原來他是陸戰隊退伍；賴男並辯稱，因為家中有年邁七旬父母要照顧，才沒有去報到執行。警方並在賴男住家，查扣3小包海洛因毒品，共0.88公克，訊後依毒品通緝案及毒品罪嫌，將他送辦。
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