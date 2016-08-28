測謊第一把交椅開班授課 基層警驚呼連連

2016-08-28 13:39

［記者游承霖／新北報導］「受測者的行為語言，往往能透露出許多訊息⋯」新北市淡水警分局昨日邀請有「國內警界測謊第一把交椅」美譽的新北市警局鑑識中心主任林故廷與分局基層官警針對訪談及偵詢技巧，面對面授課及經驗分享，從測謊的事前準備到如何與受測者在一攻一防間突破心防，一連串毫無保留的精闢解說，讓許多員警直呼獲益良多。

林故廷指出，偵詢技巧可以還原真相，也能讓犯嫌卸下心防、俯首認罪，通常在與嫌犯進行測謊前，他會花上幾天時間研究案情，了解受測者的人格特質，再擬定適合測謊題目，有時一題就能讓受測者「原形畢露」。但偵詢技巧並不是天生具備，要透過不斷學習，揣摩對方的行為語言，其中還包含社會經驗及人際關係，，才能扮演稱職的偵詢者；課程中，林故廷更進一步已震驚社會的八里雙屍案、醃頭顱案與高鐵行李炸彈案當例子，從接觸犯嫌開始，到最後如何突破對方心防，爾虞我詐，高潮迭起，讓台下的員警聽得嘖嘖稱奇。

淡水警分局分局長林富助表示，林故廷是國內警界測謊第一把交椅，多年前赴美受訓，將美國最新測謊技術與觀念引進台灣，擔任新北市警局鑑識中心主任後，持續建構專業優秀的CSI團隊，更致力提升新北市鑑識與偵查情資整合；這次為了提升員警辦案技巧及偵詢能力，特別邀請林故廷在官警常年訓練課程中，針對訪談及偵詢的技巧，毫無保留的傳授給上課的員警。

淡水偵查隊分隊長余貞治說，警方辦案首要當然是逮捕犯嫌，但逮捕嫌犯並不代表就算是結案了，後續訪談與偵詢才是重點，這是警方跟犯嫌鬥智鬥力的過程，問的不好，節奏全被對方掌握，最後可能前功盡棄，而最完美的偵詢就是要讓犯嫌俯首認罪，到院檢後能起訴定罪。