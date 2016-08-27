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為1200對前東家開槍 開BMW逃10小時落網

2016-08-27  13:55

〔記者何宗翰／台中報導〕因恐嚇、毒品等6項罪名遭到通緝的41歲黃姓男子，26日下午疑因不滿先前工作的魚丸店欠薪資，竟然持槍跑到店內向老闆嗆聲：「小心一點，店不用開了！」隨後就向天花板開了2槍，駕駛白色BMW逃逸。警方獲報後沿路調閱監視器，發現嫌犯一路向南逃，歷經10小時追查，深夜在嘉義將黃男逮捕。

警方調查，黃男有縱火、竊盜、槍砲、傷害、賭博、毒品、恐嚇取財等前科，2個月前曾在台中市黎明路一家魚丸店短暫工作約2週，疑因不滿前老闆積欠一天的薪水1200元未給，一週前就曾到店內找老闆理論，雙方爭論未果；26日下午2點多，黃男又走進店內與老闆爭執，並持槍朝天花板開了2槍，隨即駕車逃逸，過程僅約2分鐘。

警四分局偵查隊事發後沿線追查，發現黃男一路向南逃跑，調閱台中、南投、雲林、嘉義等縣市上百支路口監視器，歷經10小時追查，終於在嘉義市吳鳳南路及興業東路口，找到黃男的白色BMW，黃男當時疑因毒癮發作在車上休息，被警方逮到時，還辯稱自己又沒做什麼，只是在睡覺。

警方在黃男車上起出作案用的改造手槍及子彈4顆，還有微量海洛因等證物，依槍砲毒品等罪嫌移送。

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  • 警方在嘉義將涉嫌開槍的黃男（左下）逮捕。（記者何宗翰翻攝）

    警方在嘉義將涉嫌開槍的黃男（左下）逮捕。（記者何宗翰翻攝）

  • 警方從黃男（左）車上起出作案用改造手槍。（記者何宗翰翻攝）

    警方從黃男（左）車上起出作案用改造手槍。（記者何宗翰翻攝）

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