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寫切結書不等於已和解 元配告小三獲賠

2016-08-26  13:54

〔記者楊國文／台北報導〕王姓女子和律師助理郭女的丈夫吳姓男子前年發生婚外情，多次甜蜜出國遊玩，還每天以即時通訊軟體LINE談情說愛，郭女查覺後上門質問王女，王女寫下切結書，保證不再和吳男有往來，否則賠償100萬元，不料1年多後，郭女仍和吳男離婚，怒告王女求償，一審認定切結書已有和解意味，判郭女敗訴，但高等法院認定，切結書只代表王女悔過之意，並表示日後不會再犯，不代表已和解，今逆轉改判王女應賠償20萬元定讞。

王女切結書內容為：「因本人（王XX）與吳XX發生姪外情，本人（王XX）今後不會再與吳有任何聯絡往來，如再有任何往來，將願意接受法律上責任，並賠償新台幣100萬元整」。

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