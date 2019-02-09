為拿蔡紅包頭香 71歲嬤走5公里

2019-02-09

〔記者張軒哲、鄭名翔、廖雪茹／綜合報導〕總統蔡英文昨天大年初四走訪台中鎮瀾宮、苗栗白沙屯拱天宮、竹縣褒忠亭義民廟，繼續參拜及發福袋行程，各地排隊領取福袋的民眾大排長龍，還有七十一歲阿嬤排隊五小時，順利拿到福袋「頭香」，笑逐顏開。

蔡英文昨日上午抵達台中市大甲，在鎮瀾宮正副董事長顏清標與鄭銘坤陪同下，先入廟參拜媽祖，隨後發放福袋，這是小英總統上任後，首度至鎮瀾宮發放新春福袋，排隊人數逾千人，現場準備一千多個福袋發放，約四十多分鐘發完，隊伍中有兩名輪椅族，總統也彎腰關切祝福。

小英隨後於十一點廿分抵達苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮參拜媽祖，苗栗縣長徐耀昌等地方人士在場迎接。小英上香祈福祝禱後，隨即在廟埕發放福袋，現場排隊人潮蜿蜒廟前道路逾一公里。

七十一歲彭姓阿嬤說，為了親手拿到總統紅包，她清晨五點就出門，走了五公里，六點不到就在廟前排隊，順利拿到「頭香」，開心不已。

現場準備上千個福袋，蔡英文笑容可掬，新年快樂賀詞掛嘴邊，親切一一分送，遇到可愛的小朋友更彎下腰摸摸頭、遞福袋，聽到長輩、小朋友的賀年、打氣時更是笑開懷。

下午兩點，蔡英文趕到新竹縣新埔鎮褒忠亭義民廟，由新竹縣長楊文科、義民廟董事長徐德馨、內政部長徐國勇等人陪同參拜，接著在廟前廣場逐一分送福袋給民眾，同時道賀「新年快樂」；發放結束後，民眾爭相上前握手、拍照，整個熱絡氣氛直到總統上車，「小英加油」、「總統連任」等呼聲持續到最後，展現小英總統的高人氣。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/