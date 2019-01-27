台中補選終點戰 最後衝刺》盧市長拜票 沈智慧要走大運

2019-01-27

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市立委第五選區補選最後一天衝刺，國民黨候選人沈智慧全天車隊掃街催票，市長盧秀燕昨陪同拜票時，指這場補選絕不是市長選舉延長賽，「市長選舉已經結束了，參選者不是來報仇的！」

對於民進黨候選人王義川猛拿六十一年次與六十一歲之爭作文章，盧秀燕也說，「今年六十一歲走大運，市長韓國瑜、候友宜都是六十一歲」。

至於王義川一再喊話將逆轉勝，沈智慧則語帶雙關回應說，「我想選民會有最『智慧』的選擇，我很有信心！」盧秀燕則呼籲選民踴躍投票，「拜託不要缺席！」

盧秀燕也強調，沈智慧擔任過六屆立委，一年任期可以立刻上手，沈智慧是最好的人選，當選後，可以與自己過去北、北屯工作「無縫接軌」，中央與地方也有很多建設可以合作。盧秀燕說，市長選舉已經結束了，參選者應該真正為台中服務、爭取建設，「不是打延長賽、也不是來報仇」。

沈智慧昨天全日進行車隊掃街催票，盧秀燕中午時分也特地穿上選上市長的幸運戰袍，登上車隊陪沈智慧一起拜票，爭取選民支持。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/