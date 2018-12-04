日學者︰國民黨大勝 不代表民意靠向中國

2018-12-04

〔駐日特派員林翠儀／東京三日報導〕台灣九合一選舉結果，親中的國民黨大贏，日本平成國際大學教授淺野和生表示，如果認為這是「台灣民意向中國靠近」就大錯特錯了。淺野表示，透過這次選舉，台灣人民表現出重視民主主義、珍惜投票可貴性的精神，反而可以解讀是一種「對獨裁主義國家展現敵意」的態度。

台灣人透過選舉 對獨裁國家展現敵意

淺野在九合一選舉時特地到台灣觀察選情。他表示，在投票當天看到民眾大排長龍等著投票，深切感受到台灣是一個非常偉大的法治、民主國家；尤其投票當天上午八點半，看到蔡英文總統排了半小時才投票，總統與一般民眾一起排隊投票，在台灣很理所當然，但在其他國家卻不一定是如此。

這次選舉除地方首長和議員投票外，還有十張公投票，也是造成民眾投票隊伍無法消化的主因，最後一位投票者在晚間七點四十四分完成投票，排了三小時四十六分鐘。

淺野說，在日本排隊的話大概就是迪士尼樂園或是人氣拉麵店、甜點，排了一、二小時的隊就可以乘坐遊樂設施或吃到美味的拉麵、甜點，但台灣民眾卻為了投票而排了三小時四十六分鐘的隊伍。台灣不像日本有期前投票，且須在當日回到戶籍地投票，結果平均投票率達六十五％，日本去年眾議員選舉投票率僅五十四％，還不需要排隊，由此可發現台灣人有多重視民主主義，珍惜投票可貴性。

淺野認為這是台灣展現出重視民主法治精神的一次選舉，如果因為國民黨贏了選戰就認為台灣民意往中國靠近，那就大錯特錯，反而可以說是台灣人民對獨裁主義國家展現敵意的一種態度。

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